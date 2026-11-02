CINGOLI – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:30 in località Castriccioni per un incendio che ha interessato un B&B.

La squadra del distaccamento di Apiro ha provveduto a mettere sotto controllo la situazione, dopo che il proprietario aveva inizialmente contenuto le fiamme utilizzando un estintore.

A seguito dell’incendio, quattro persone, tra cui un anziano e un minore, sono rimaste intossicate e affidate al personale sanitario per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale