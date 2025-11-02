CIVITANOVA MARCHE – Tragedia nella notte intorno all’1 a Civitanova Marche, lungo la Superstrada 77, in direzione mare. Un motociclista di 48 anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, cadendo sull’asfalto, dove è stato investito da due auto. Impossibile per gli automobilisti evitare l’impatto.



L’uomo sarebbe morto sul colpo, a causa dell’impatto con le due vetture. Sul posto polizia stradale, sanitari e vigili del fuoco.