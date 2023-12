RIVA DEL GARDA – Enfant Terrible-Adria Ferries è il nuovo campione del mondo Melges 32. A Riva del Garda, ieri, lo scafo timonato da Alberto Rossi, al sesto successo iridato della sua carriera agonistica, e Vasco Vascotto alla tattica, ha capitalizzato il margine di vantaggio accumulato nel corso delle giornate di apertura, ottenendo la matematica certezza del successo con una prova di anticipo.

“Siamo assolutamente soddisfatti e felici per questo nuovo titolo mondiale: lo scorso anno, a Puntaldia, lo avevamo sfiorato, chiudendo secondi, e ci eravamo ripromessi di tornare per vincerlo e così è stato. Abbiamo lavorato sodo per riuscirci, ottimizzando barca e vele nel modo giusto e curando il boat handling in modo quasi maniacale. Onore al merito del mio team: molti dei ragazzi che lo compongono regatano con me da anni e alcuni c’erano già dieci anni fa, quando a Newport abbiamo vinto il Mondiale Farr 40 – ha spiegato un sorridente Alberto Rossi una volta in banchina -. Abbiamo regatato in modo meno aggressivo rispetto ai giorni precedenti, con Vasco, protagonista di una settimana solidissima, che faceva i conti dopo ogni prova per capire cosa avremmo dovuto provare a fare in quella successiva per mettere le mani sul titolo già oggi: missione compiuta”.

Il Mondiale Melges 32 si concluderà oggi con lo svolgimento dell’ultima prova. La regata sarà utile per definire le piazze d’onore, attualmente occupate da Pippa 2 di Lasse Petterson e Gabriele Benussi, campione iridato del 2022, e da Wilma di Fritz Homann e Nicola Celon.