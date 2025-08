“Siamo di fronte alla filiera della finzione. Quello che avverrà lunedì con questa iniziativa elettorale mascherata da iniziativa istituzionale sarà un elenco vuoto di numeri che non sono percepiti dai marchigiani”. Lo ha detto Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali delle Marche, durante il suo tour sulla barca mangia-plastica che oggi approda a Civitanova Marche, Potenza Picena e Porto Recanati (Macerata).



“Ci hanno abituato in queste settimane a inaugurazioni di facciate di ospedali, spostano i letti da un ospedale all’altro per far finta di inaugurare un ospedale in funzione. – ha detto Ricci – Ho visto che porteranno Meloni a inaugurare la prima pietra di una strada che ancora deve partire. Inaugurano come nel porto di Civitanova i progetti preliminari. Siamo davvero all’apice della finzione”.



Il candidato ha poi parlato di alcuni dei temi del centrosinistra per sottrarre Palazzo Raffaello all’avversario sostenuto dal centrodestra, alla ricerca del bis, Francesco Acquaroli.



“Noi vogliamo riportare la campagna elettorale alla realtà. – ha concluso Ricci – Abbiamo bisogno di investire di più nella sanità pubblica perché aumentano le liste d’attesa, aumenta la mobilità passiva e un marchigiano su dieci non si cura più e abbiamo bisogno di aiutare le nostre imprese a crescere”.