SENIGALLIA – Tragico incidente questa mattina intorno alle 6 sull’autostrada A14 lungo la carreggiata nord, tra Montemarciano e Senigallia. Un 31enne di Recanati ha perso la vita, dopo che la sua auto si è ribaltata. Ancora da accertare le cause dell’incidente, secondo i primi rilievi lo schianto non ha coinvolto altri veicoli.



I soccorsi sono arrivati sul posto immediatamente ma per il giovane, schiacciato dalle lamiere della sua auto, non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto oltre ai sanitari, anche vigili del fuoco e polizia stradale.