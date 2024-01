Un violento incendio, forse partito inizialmente da un materasso in un appartamento al primo piano, ha provocato danni e sfollati in una palazzina di tre piani in via Maroncelli a Pesaro.

Le fiamme si sono diffuse verso le 4 di oggi quando sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati per diverse ore per spegnere il rogo.

Non si segnalano feriti ma, soprattutto a causa del denso fumo sprigionato, l’edificio comprendente tre appartamenti è per ora inagibile. Sono tre le persone rimaste fuori casa dopo il rogo.