ANCONA- Un autentico dramma quello che si è consumato questa mattina, 2 gennaio, nel deposito dei mezzi della Conerobus ad Ancona. Appena entrato in servizio, un autista di 61 anni, Rolando Spegne Schiavoni, si è accasciato a causa di un malore in preda ad un arresto cardio-circolatorio proprio negli uffici posti all’ingresso.

I colleghi presenti sul posto hanno tentato fino all’ultimo di rianimarlo con il defibrillatore non riuscendo, purtroppo, nel loro intento. A nulla è servito l’arrivo, sul posto, dei sanitari della Croce Gialla insieme all’automedica che per oltre quaranta minuti hanno tentato invano di rianimare il 61enne ricorrendo sia alle varie manovre sia alla terapia farmacologica.

I lavoratori e le lavoratrici di Conerobus Spa «si stringono in cordoglio attorno al dolore della famiglia del collega Rolando – riporta l’azienda in una nota – scomparso questa mattina all’età di 61 anni. Lavorava in Conerobus da tantissimi anni e gli mancavano pochi mesi per andare in pensione. Tutti noi lo ricordiamo come un lavoratore serio, esperto e affidabile». Al cordoglio si è unito anche il presidente Muzio Papaveri, arrivato presto in azienda questa mattina.