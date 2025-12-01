Si è conclusa sabato scorso la Winter edition di “Unicam: La Scienza in festa” 2025!!

L’apertura del Corso di aggiornamento e qualificazione professionale in “Algoritmi di guerra e grammatiche di pace: la scienza e i media nell’era dell’IA” organizzato da Unicam e dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche con il supporto di Ucsi Marche, è stato il primo appuntamento di questa giornata per comprendere come l’IA sta trasformando il modo di raccontare conflitti e costruire narrazioni di pace.

Si è proseguito poi con la passeggiata “Matelica Scientifica… segreta” per le vie della città accompagnati dai ricercatori Unicam che hanno parlato di Botanica, Storia, Sociologia e Tecnologia.

Il viaggio esplosivo “Chemistry show” nel mondo della chimica insieme ad Alessandro Gnucci e a Corrado Di Nicola, ha dato inizio alla serata con esperimenti sorprendenti, fumi colorati e reazioni spettacolari.

La giornata si è conclusa con l’aperitivo scientifico “Il Verdicchio di Matelica … al microscopio” insieme al prof. Gianni Sagratini e al Sindaco di Matelica Denis Cingolani che ci hanno fatto scoprire i mille volti del Verdicchio di Matelica e dei prodotti del territorio.