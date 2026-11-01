FANO – Un concorso internazionale per valorizzare la Basilica di Vitruvio di Fano, da valutare con la Soprintendenza una volta completato il quadro delle indagini archeologiche. La proposta è del sindaco di Fano Luca Serfilippi, che ieri ha partecipato alla 28esima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. “Vogliamo costruire un progetto all’altezza di questa scoperta – ha affermato Serfilippi -. La proposta è lavorare con la Soprintendenza, il Centro Studi Vitruviani, le fondazioni e le università del territorio per valutare un concorso internazionale. Chi arriverà a Fano dovrà poter comprendere e apprezzare fino in fondo il valore di quello che è stato ritrovato”. Ancora: “Abbiamo il compito di conciliare la ricerca archeologica con le esigenze di chi vive e lavora qui – ha aggiunto -. L’impegno che portiamo avanti insieme alla Regione Marche e al Ministero è dare continuità al cantiere e, contemporaneamente, rendere più curata e accogliente tutta l’area”. Un altro passaggio riguarda la prospettiva di ospitare a Fano l’Uomo Vitruviano. “Speriamo di poterlo accogliere nei primi sei mesi del 2027, grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura e del ministro Giuli – ha concluso il sindaco Serfilippi -. Sarebbe un’occasione di ulteriore rilievo internazionale per la città”.