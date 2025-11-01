PERUGIA – La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l’assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, nel parcheggio del dipartimento di Matematica, con una coltellata il 18 ottobre dopo una rissa all’uscita del 110Cafè.

Per l’omicidio (volontario e aggravato) il ragazzo era già indagato. Si tratta di un giovane di Ponte San Giovanni, italiano di origini magrebine, molto conosciuto tra i giovani della città e ieri sera finito in carcere. La notizia dell’arresto è stata anticipata da una nota firmata dal capo della Procura di Perugia, Raffaele Cantone. Per i dettagli dell’indagine è stata annunciata una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura.

Mettere in fila tutti i tasselli che hanno raccolto gli investigatori della squadra mobile in due settimane di indagini per l’omicidio di Hekuran Cumani, 23 anni, non è stato facile. Troppi non ricordo, troppe contraddizioni nelle testimonianze di chi le notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre era prima al 110Cafè e poi nel parcheggio del dipartimento di Matematica dove sono volate le coltellate che hanno ucciso Hekuran e ferito il fratello Samuel. Hekuran viveva in una frazione di Fabriano con la famiglia. Cumani, secondo i primi riscontri dell’autopsia, è stato ucciso da una sola coltellata che gli ha trafitto cuore e polmoni, colpito con un coltello lungo non più di dieci centimetri.