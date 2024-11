ASCOLI PICENO – La situazione in casa Ascoli è sempre più critica: colpite di notte le auto dei giocatori nel Picchio Village, causando ingenti danni. Ignoti armati di mazze e bastoni hanno attaccato le vetture di alcuni membri della prima squadra. Si tratterebbe di quattro persone riprese dalle telecamere di videosorveglianza, fa sapere la stessa società in un comunicato in cui legge anche che “La società, che non può tollerare in alcun modo simili episodi, denuncerà dinanzi a tutte le competenti sedi l’accaduto come pure ogni altro episodio di violenza, minaccia o sopraffazione che dovesse verificarsi nel corso o al di fuori delle manifestazioni sportive”.

Il recente pareggio 1-1 contro il Campobasso ha accresciuto la frustrazione dei tifosi, insoddisfatti dalla mancanza di reazione della squadra anche dopo l’arrivo del nuovo allenatore Mimmo Di Carlo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre il patron Pulcinelli ha provocatoriamente invitato i tifosi a restare a casa dopo un lancio di petardi durante una partita. Proprio oggi il club celebra 126 anni dalla sua fondazione.