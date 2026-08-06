Dall’emergenza alla rinascita. Si apre una nuova fase per i territori marchigiani colpiti dall’alluvione del settembre 2022. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, insieme al Commissario per la ricostruzione Stefano Babini e all’assessore alla Protezione Civile Tiziano Consoli, ha incontrato ieri a Palazzo Raffaello i sindaci dei Comuni interessati per illustrare le principali novità introdotte dalla Legge n. 40/2025, che segna il passaggio dalla gestione emergenziale a un sistema organico e strutturato di ricostruzione pubblica e privata