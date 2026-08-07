ANCONA – Prosegue senza sosta l’attività dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel capoluogo dorico. Durante un normale servizio di pattugliamento in via della Montagnola, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un’utilitaria per un controllo di routine. L’ispezione sul conducente, un giovane incensurato, ha portato al ritrovamento di 12 involucri di cocaina, per un peso di quasi 5 grammi, già suddivisi e pronti per essere spacciati.

La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione a Falconara Marittima ha permesso di sequestrare materiale per il confezionamento delle dosi e appunti manoscritti legati alla contabilità dello spaccio. Il materiale è stato posto sotto sequestro penale e il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica; per lui vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.