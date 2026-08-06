Le barriere fisiche, a Portonovo, vengono meno. Grazie a chi, col cuore aperto, si prende cura degli altri e permette a persone con disabilità e anziani di godere del progetto di balneazione in sicurezza. Già proposto a Palombina, nell’ambito dei centri estivi per i più piccoli, l’iniziativa raggiunge la Baia dal primo al 23 agosto per volontà dell’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Ancona. In campo, per le attività in acqua, tra nuoto, canoa e subacquea, i professionisti di Scuba Inside e Monsub. A fare il bagno anche una signora di 93 anni. Al largo, per la prima volta in vita sua: “Sento che il mare mi parla”.

Servizio di Giacomo Giampieri

Immagini di Antonio Violet

Montaggio di Matteo Delicato