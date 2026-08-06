Il programma 2026/2027 del Teatro La Perla di Montegranaro, promosso da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC, è stato presentato oggi, 6 agosto, dal sindaco Endrio Ubaldi con l’assessore alla cultura Monia Marinozzi e il responsabile del settore Alessandra Levantesi e dal direttore AMAT Gilberto Santini.

Il programma propone quattro titoli in abbonamento a partire dall’8 gennaio e fino al 16 marzo, anticipati da un appuntamento fuori abbonamento in cartellone a fine novembre.

Apertura, venerdì 8 gennaio, con Stefano Massini in Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore fiorentino, per alcuni “il più popolare raccontastorie del momento”, amato per i suoi racconti a “Piazzapulita”, ci guida in un viaggio nel nostro sentire grazie a un alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione, in un susseguirsi di storie che ci aiutino a dare nome a quel che ci muove da dentro.

Torna in scena sabato 23 gennaio nella versione allestita un decennio fa dalla regia di Marco Rampoldi con interpreti Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Ratti, Forbici & follia di Paul Pörtner. Metà giallo, metà pièce comica, è il racconto di un giorno qualunque in un salone da coiffeur la cui tranquillità viene interrotta dall’assassinio della vecchia pianista proprietaria dell’edificio. Tutti i presenti avrebbero un movente per il delitto, e tutti hanno avuto modo di compierlo. Ma solo grazie a ciò che gli spettatori hanno visto accadere e alle domande che porranno, il mistero si potrà risolvere.

Il cotto e il crudo in programma venerdì 26 febbraio riporta insieme sul palco Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, coppia storica della comicità pugliese che mette al centro la regione adriatica come luogo dell’anima. Un ritorno a casa che fa sembrare lo spettacolo una conversazione di due amici. Ma che, in realtà, è una performance per chi ama l’improvvisazione, i salti nel vuoto e il ragù che cuoce dalle cinque di mattina. Insomma, un piccolo grande evento da cui si esce felici.

Chiudono il programma, martedì 16 marzo, Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari e Elisabetta Mirra con la commedia Cena con sorpresa scritta a quattro mani da Augusto Fornari, Toni Fornari che ne è anche regista, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Divertente, ironica e comica racconta come reagisce la mente alle novità che stravolgono i nostri modi di pensare e vivere, soprattutto quando una situazione imbarazzante ci tocca da vicino.

Ad anticipare la stagione di prosa sabato 28 novembre è il fuori abbonamento di Cuore Matto. Il musical – Sull’onda dei favolosi anni ’60 proposto da GO O dv con i testi e la regia di Carla Rossetti. Sul palco, un cast di 13 attori-cantanti e un corpo di ballo portano in scena un racconto corale che prende vita grazie alla colonna sonora con gli intramontabili successi dell’epoca d’oro della musica leggera italiana.