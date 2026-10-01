MONTEMONACO – I vigili del fuoco di Ascoli Piceno e del distaccamento di Arquata del Tronto stanno fronteggiando un incendio a Isola San Biagio nel territorio del comune di Montemonaco sui monti Sibillini.

Le fiamme stanno interessando una vasta porzione di prato e alberi. Si tratta di una zona impervia, difficilmente raggiungibile via terra sia per gli uomini sia per le autobotti. Per questo si sta valutando l’opportunità di far intervenire un mezzo aereo che renda più celere l’operazione di spegnimento del rogo.