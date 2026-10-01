“I maschi NON piangono”. Ma quel “non”, nella locandina, è cancellato. Perché piangere, avere paura, mostrare fragilità o chiedere aiuto non dovrebbe essere una questione di genere. Parte da qui il corso di formazione “I maschi piangono – Il coraggio di sentire”, promosso dal Comitato Genitori Democratici, AMAD e Agedo Marche, con il patrocinio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi delle Marche e con il patrocinio e il contributo del Forum delle Donne del Comune di Ancona.

Il corso, rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, si svolgerà mercoledì 7 ottobre, dalle 9 alle 17.30, alla Facoltà di Economia “G. Fuà” di Ancona. A condurlo saranno gli psicologi e psicoterapeuti Alberto Penna e Caterina Ciucciové.

La giornata proseguirà alle 21 alla Casa delle Culture di Ancona, dove Alberto Penna presenterà il libro “Maschi che piangono poco”, edito da Garzanti, dialogando con Federica Carteletti dell’associazione AMAD. L’attività si inserisce nel progetto di AMAD Hexperimenta ed Arci Ancona Rivolto ai giovani dai 15 ai 24 anni nell’ambito del progetto GEN-ERA – Giovani per la parità di genere e la cittadinanza globale.