Contribuirà all’acquisto di una strumentazione a supporto del Centro Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche dell’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche, la donazione di 4.100 euro del Rotary Club Ancona a favore della Fondazione Ospedale Salesi Ets.

La somma è futto della raccolta solidale realizzata con il concerto benefico “Cinema & Musica – Le più belle colonne sonore” tenuto il 14 luglio al Fortino Napoleonico di Portonovo.

La consegna simbolica dell’assegno si è svolta nella sede della Fondazione Ospedale Salesi Ets. Presenti la direttrice amministrativa dell’Aou delle Marche Cinzia Cocco, il direttore della Fondazione Ospedale Salesi Ets Laura Mazzanti, la Presidente Rotary Club Ancona Elisabetta Arzeni, il vicepresidente Rotary Club Ancona Simone Carotti e il dottor Simone Pizzi, responsabile del Centro di Riferimento Regionale per la Terapia del Dolore e le Cure Palliative Pediatriche.

Il Centro segue oltre un centinaio di pazienti, accompagna bambini con patologie complesse e le loro famiglie lungo percorsi di cura caratterizzati da elevata intensità assistenziale.