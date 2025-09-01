MACERATA -Oggi pomeriggio i giudici del Tribunale di Macerata hanno affrontato la vicenda legata alla mancanza di requisiti formali di alcuni candidati della provincia maceratese. Erano coinvolti, tra gli altri, candidati di Fratelli d’Italia, Lega, Alleanza Verdi Sinistra, Noi Moderati e I marchigiani per Acquaroli.



Mancava in quasi tutti i casi la delega specifica da parte dei sindaci di alcuni comuni ai funzionari che avevano svolto l’autenticazione, problema che è stato risolto con un’integrazione documentale. Via Libera dunque dei giudici e candidati tutti ammessi.