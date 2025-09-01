FIUMINATA – L’Ufficio speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per il restauro del cimitero di Fiuminata (Mc), situato in località Colle San Pietro. L’intervento, finanziato con un contributo complessivo di 2 milioni, 100 mila euro, rientra tra quelli ammessi dall’ordinanza

commissariale n. 137 del 2023.

Il progetto prevede il restauro dei loculi danneggiati, il ripristino e la manutenzione della viabilità interna e il recupero della chiesa annessa al cimitero. L’obiettivo è quello di restituire piena funzionalità al complesso cimiteriale, migliorandone al contempo la sicurezza strutturale attraverso interventi di miglioramento sismico.

“Con questo intervento, che rappresenta un tassello importante nel percorso di ricostruzione post-sisma, Fiuminata compie un passo significativo verso la valorizzazione del proprio patrimonio storico e religioso, contribuendo al recupero del tessuto urbano e

sociale colpito – spiega il commissario straordinario sisma 2016 -. Dobbiamo proseguire seguendo questa strada, forti della collaborazione positiva tra i vari soggetti coinvolti, tra cui lo stesso Usr, i Comuni e la Regione”.