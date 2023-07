ANCONA – Un morto e tre feriti, tra cui anche un bimbo di 7 mesi, è il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina lungo l’A14 nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati.

Nell’incidente è morto un uomo di 58 anni. Con lui c’erano il figlio, la nuora e il nipotino di sette mesi. Tutti e tre, residenti a Lodi, sono stati ricoverati in gravi condizioni. Alla guida dell’automobile c’era il figlio della vittima. Sul sedile posteriore c’era il piccolo di sette mesi e la madre. Con loro c’era anche un cagnolino che sarebbe però scappato dal finestrino. Tutti sono in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita

I quattro viaggiavano a bordo della stessa auto che, per motivi da accertare, si è schiantata contro il guard rail. L’incidente è avvenuto attorno alle 6.30 e non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi. Al momento non è da escludere l’ipotesi di un colpo di sonno. I quattro pare stessero viaggiando in direzione Puglia

Sul posto i mezzi del 118, la Croce Gialla di Camerano e la Polizia autostradale. È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Ancona per estrarre le persone dalle lamiere della vettura. La Polizia autostradale ha ritenuto opportuno chiudere una delle tre corsie nel tratto interessato per completare i rilievi. Inevitabili i disagi alla circolazione con code di circa tre chilometri.