26 Giugno, in Piazza con Ivan Cottini.

Venerdì ha commosso l’Italia per l’ennesima volta, con il suo messaggio in favore della ricerca nella giornata per la lotta alla sclerosi multipla. Oggi possiamo condividere la notizia che Ivan Cottini, modello, ballerino e testimonial della ricerca contro la Sclerosi Multipla contro cui combatte da anni, sarà in Piazza a Polverigi per la prima serata del Festival “Caffè Teatro”!

Ivan porterà sul palco il suo esempio quotidiano di talento, sorriso e coraggio nonostante tutte le avversità.

Saranno presenti le telecamere di ÈTv Marche#canale12.

Info e dettagli sulla pagina Facebook di Caffè teatro e sulla pagina evento dedicata al festival, nato dalla collabor<azione tra Comune di Polverigi, Inteatro e e Pro Loco Polverigi.

èTV Canale 12 media partner