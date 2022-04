ANCONA – Dopo la notte violenza di venerdì scorso è scattato il Daspo Urbano per un ventenne anconetano che ha aggredito un coetaneo con pugni e schiaffi in piazza del Papa e poi lo ha inseguito fino in via degli Orefici dove è andato in scena un vero e proprio pestaggio, tanto da finire in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Grazie alle telecamere di sorveglianza piazzate in centro città e ascoltate le testimonianze i poliziotti della Questura di Ancona hanno identificato l’aggressore, deferito alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di lesioni. Il Questore di Ancona ha firmato un provvedimento che prevede per il giovane anconetano il divieto di accedere per un anno all’interno di tutti i pubblici esercizi ed i locali di pubblico trattenimento, nel centro di Ancona.

Il Questore di Ancona Darco Pellos : “Assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi del vivere quotidiano, nelle piazze e nei quartieri; preservare la comunità da eventi violenti è la missione che gli Uomini e le Donne della Polizia di Stato svolgono costantemente con il loro operato al servizio dei cittadini”.