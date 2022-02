Confermato il calo dell’incidenza nel contagio da Covid19 nelle Marche nelle ultime 24 ore. Tasso a 2317 ogni 100mila abitanti (ieri 2426).

I nuovi positivi sono 6167, il 38% dei test analizzati. Dei nuovi casi, 1803 si registrano nell’Anconetano, 1329 nel Maceratese, 1237 nel Pesarese, 855 nell’Ascolano, e 718 nel Fermano. Sono 225 i casi da fuori regione.

Il contagio maggiore viaggia nella fascia d’età 25-44 anni, seguita da quella dei 45-59enni.

Per quanto riguarda il tasso di ricoveri in base alle platee di riferimento, i dati della Regione confermano che il rapporto dei pazienti in terapia intensiva vaccinati/non vaccinati è di 1 a 16: a ogni vaccinato corrispondono 16 no vax.