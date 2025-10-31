Un'altra giornata da dimenticare lungo la A14 per un incidente in galleria a Grottammare: un'autocisterna carica di gasolio si è ribaltata all'interno della Galleria Castello, riversando una grande quantità di carburante sulla carreggiata. Ferito il conducente del mezzo, trasporto in eliambulanza all'Ospedale Torrette di Ancona. Traffico in tilt con km di coda e tratto tra Pedaso e Grottammare chiuso per 4 ore.

E quello di Ognissanti si preannuncia un fine settimana di passione. 25,7 milioni di spostanti in tutta Italia, prevede Anas, con traffico intenso già da oggi pomeriggio.