ANCONA – È stato un sabato di intenso lavoro per la macchina dei soccorsi marchigiana, impegnata in tre diversi interventi tra mare e montagna. Nel pomeriggio, al Passo del Lupo, una ragazza è rimasta ferita a una caviglia sul sentiero verso le Due Sorelle; è stata recuperata dall’elisoccorso Icaro 02 e trasportata all’ospedale di Torrette con il supporto di Cnsas e Vigili del Fuoco.

Quasi in contemporanea, sul Monte Petrano, un escursionista è scivolato per diversi metri lungo il sentiero delle Ammoniti, riportando un trauma cranico che ha richiesto l’invio immediato dell’elicottero. L’ultima emergenza si è verificata alle 15 presso le Lame Rosse di Fiastra, dove una donna è rimasta bloccata in un tratto impervio. In questo caso, i Vigili del Fuoco di Camerino hanno utilizzato i droni per localizzarla, mettendola in salvo grazie alle tecniche SAF. Tutti gli infortunati sono stati affidati alle cure del 118.