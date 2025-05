Si è concluso con successo il percorso di educazione finanziaria promosso da Banca Macerata in collaborazione con la FEduF (ABI), che ha coinvolto oltre 700 studenti in 240 ore di lezione durante l’anno scolastico 2024/2025.

L’evento finale, intitolato “A scuola di educazione finanziaria e cittadinanza economica” con un focus specifico sul tema dei pagamenti digitali e della sicurezza online, si è svolto venerdì 30 maggio presso l’Auditorium della sede direzionale della Banca, con la partecipazione di più di 220 studenti provenienti dalle province di Fermo e Macerata.

In un’epoca in cui i pagamenti digitali sono sempre più diffusi e rappresentano una parte fondamentale della nostra quotidianità, cresce anche la necessità di sensibilizzare cittadini e studenti sui rischi legati alla sicurezza informatica e alle truffe online. Per questo motivo, Banca Macerata, in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), ha promosso un incontro formativo dal titolo “Pagamenti digitali, sicurezza e truffe online”, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per un uso consapevole delle tecnologie finanziarie.

Estremamente soddisfatto il Direttore Generale di Banca Macerata Toni Guardiani. «Siamo orgogliosi di aver portato avanti anche quest’anno un progetto che unisce educazione, responsabilità e vicinanza al territorio. Crediamo che una buona educazione finanziaria, fin dai banchi di scuola, sia essenziale per formare cittadini più consapevoli, capaci di affrontare le sfide del presente e del futuro. Ringrazio la FEduF per la consueta preziosa collaborazione e tutte le scuole che hanno aderito con entusiasmo. Permettetemi un grazie particolare ai nostri colleghi Nicola Longo e Maria Francesca Gerardi, che hanno ricoperto il ruolo di docenti per tutto il progetto, mettendo in campo una straordinaria passione, competenza e disponibilità, e diventando dei veri punti di riferimento per gli studenti coinvolti».

«Grazie alla collaborazione con Banca Macerata – ha commentato Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF – offriamo a studenti e insegnanti un’opportunità formativa gratuita e di grande valore. L’educazione finanziaria è uno strumento fondamentale per promuovere un uso informato del denaro e agire in un’ottica di cittadinanza attiva e consapevole».