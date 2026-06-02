ASCOLI PICENO – Tre persone, due uomini e una donna originari della Campania, sono state arrestate ad Ascoli Piceno con l’accusa di aver tentato di truffare alcuni anziani con il raggiro del “finto nipote”. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Squadra Mobile e Carabinieri dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. Gli investigatori hanno individuato e seguito l’auto dei sospetti fino al casello di San Benedetto del Tronto, dove sono scattati i controlli. A bordo trovati telefoni cellulari, contanti e gioielli sequestrati. Secondo le indagini, il gruppo sarebbe coinvolto in quattro tentativi di truffa aggravata ai danni di anziani del territorio ascolano. I raggiri sono falliti grazie alla prontezza delle vittime, che hanno allertato le forze dell’ordine. Il gip ha convalidato gli arresti disponendo i domiciliari per tutti e tre.

