Il segretario della Cisl Marche parla di Simone Mezzolani, 33 anni, morto schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando alla Fab, azienda di Gallo di Petriano, nel Pesarese. L’ultima, in ordine di tempo, pagina di quella lunga scia di sangue che nel suo appello e mobilitazione nazionale la Cisl vuole fermare. Presenti ad Ancona 150 delegati sindacali, enti e istituzioni per un confronto. Nelle Marche gli infortuni mortali sono stati 24 nel 2018, 36 nel 2019, 54 nel 2020, 36 nel 2021, 38 nel 2022 e 28 lo scorso anno. L’incontro diventa occasione per ribadire la necessità di creare un tavolo politico regionale tra istituzioni e parti sociali, mentre a livello nazionale il confronto è aperto con il Governo sulla patente a crediti.