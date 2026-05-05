Al via “Mezzogiorno di Voto”, il format di confronto elettorale in onda su ÈTv Marche (canale 12) che porta in diretta televisiva i candidati sindaci dei principali comuni al voto delle Marche i prossimi 24 e 25 maggio. Un appuntamento pensato per mettere a confronto programmi, priorità e visioni, con un elemento in più: il coinvolgimento diretto del pubblico, che potrà intervenire con messaggi durante la trasmissione che saranno poi gestiti dalla redazione e girati alle candidate e ai candidati. Sarà possibile seguire la diretta sul canale 12 delle Marche ma anche in streaming sul sito www.etvmarche.it e sulla pagina Fb dell’emittente.

Il primo confronto è in programma il 7 maggio alle ore 12 e vedrà protagonisti gli aspiranti sindaci di Loreto. Un’ora di diretta per entrare nel merito dei temi centrali della campagna elettorale, tra sviluppo del territorio, servizi e prospettive future.

A seguire appuntamento il 13 maggio con Fermo, il 14 maggio con San Benedetto del Tronto, il 20 maggio Macerata e il 21 maggio Senigallia.