ANCONA – “Sono state pubblicate oggi sulla Gazzetta Europea le gare per avviare, dal prossimo ottobre, i voli aerei di continuità che collegheranno l’Aeroporto delle Marche con le tre principali città italiane. Saranno due i voli giornalieri andata e ritorno da Ancona a Roma Fiumicino e a Milano Linate, e uno giornaliero andata e ritorno per Napoli Capodichino”. E’ il governatore Francesco Acquaroli, con un post sui social, ad annunciare una notizia storica per le Marche che, dopo Parigi, saranno collegate anche “internamente” grazie ai voli di continuità territoriale da e per Milano, Roma e Napoli.

“I cittadini marchigiani potranno usufruire di questi voli a tariffe agevolate. Una grandissima opportunità per la crescita turistica e economica della nostra regione”, ha aggiunto Acquaroli.

Nel corso del pomeriggio era intervenuto a riguardo anche l’ex vicepresidente della Giunta regionale, Mirco Carloni, oggi parlamentare in quota Lega: “Grazie al buon lavoro del ministro Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) in arrivo un’ottima notizia per i marchigiani. Dal primo ottobre, infatti, sarà possibile viaggiare in aereo da Ancona a Milano Linate, Roma, Napoli e viceversa. Un grande risultato ottenuto grazie ai fondi stanziati con l’emendamento della Lega in legge di bilancio. Ora, con l’autorizzazione del dg move Filip Cornelis, e con la pubblicazione del bando da parte di Enac, di cui ringraziamo il presidente Pierluigi Di Palma, il primo luglio sapremo quale sarà la compagnia aerea. Avanti tutta per le nostre amate Marche e per tutti gli italiani”.