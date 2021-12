ANCONA – Continuano i servizi di controllo e prevenzione da parte della Polizia nel Comune di Ancona, soprattutto nelle aree a maggiore densità e flusso di persone. Intensificati soprattutto nelle zone più frequentate del centro, piazza Roma, Galleria Dorica e Piazza Cavour e nella zona del Piano. 122 persone le persone controllate, 40 con precedenti penali. Molti gli stranieri, alcuni dei quali privi del permesso di soggiorno, riceveranno decreto di espulsione.

Rintracciato nella serata di ieri nell’area di Piazza Cavour anche un cittadino un cittadino romeno di circa 20 anni, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona in possesso di un foglio di via con obbligo di lasciare il territorio di Ancona. L’uomo che non ha saputo dare spiegazioni circa la sua presenza in città è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Proseguono anche i controlli relativi alla normativa anti covid. Verifiche su locali e avventori sia in zona Piano che in Piazza Cavour. Diverse le contravvenzioni elevate per mancato possesso del Green Pass o per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.