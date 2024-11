Una sanità sempre più vicina ai cittadini grazie a una rete di servizi che cresce sul territorio e all’uso di tecnologie all’avanguardia. L’Inrca ha inaugurato il nuovo Punto Salute a Cingoli, in una cerimonia che si è svolta sabato 30 novembre alle 11 in viale della Carità 13, presso la struttura ambulatoriale dei medici di medicina generale. All’evento erano presenti il sindaco di Cingoli, Michele Vittori, la direttrice generale Inrca, Maria Capalbo e il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini.

Si tratta del sesto Punto Salute Inrca nella regione, dopo quelli aperti nel 2023 ad Acquasanta e Appignano e, quest'anno, a Osimo, San Ginesio e Castelraimondo. All’interno, i cittadini potranno da ora accedere a diverse prestazioni: la saturazione di ossigeno e la pressione arteriosa, la spirometria e l’osservazione dermatologica in epiluminescenza, l’elettrocardiogramma e gli holter cardiaci. Verranno accolti dagli infermieri del Punto Salute, che saranno in contatto in telerefertazione con i medici dell’Inrca e in grado così di valutare lo stato di salute dei pazienti.

“Il Punto Salute rappresenta un approccio reale e innovativo sul territorio — è il pensiero della dg Capalbo — Semplificherà gli accessi alle prestazioni sanitarie, permettendo lo sviluppo, l’implementazione e la disseminazione di nuovi modelli assistenziali, per una migliore prevenzione e gestione delle problematiche di salute dei pazienti, soprattutto quelli anziani. Il recente premio dello Smartphone d’Oro, vinto a Roma, è una dimostrazione dell’impegno della nostra Azienda nell’investire nell’innovazione digitale, integrandola con il percorso di cura del paziente anziano. È nostra intenzione incrementare il numero di servizi a distanza tramite gli strumenti di telemedicina e Intelligenza Artificiale. In prospettiva, stiamo lavorando allo sviluppo di sistemi sempre più connessi, per rafforzare la medicina di prossimità, l’invecchiamento attivo e la presa in carico della fragilità, al fine di portare le cure al domicilio dei pazienti ed evitare le ospedalizzazioni inappropriate.

Il Punto Salute sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Per accedere ai servizi occorrerà la prescrizione del medico di medicina generale. La prenotazione è da effettuare tramite il Cup, contattandolo telefonicamente o andando in uno degli sportelli dell’Inrca. Dopo la refertazione da parte del medico specialista di riferimento, verrà inviata una mail al paziente, informandolo della disponibilità del documento nella propria area riservata. Per i pazienti più anziani, con poca conoscenza del Pc, sarà possibile ritirare il servizio presso lo stesso Punto Salute.

“Questa nuovo attivazione dimostra ancora una volta come l’Inrca si stia impegnando al massimo per creare una rete sanitaria estesa sul territorio — dichiara l’assessore Saltamartini — Come Regione, stiamo incrementando il numero di borse di specializzazione per i medici. Inoltre siamo alleati dell’Istituto nell’apertura di questi centri, che possano evitare l’assalto di pazienti al Pronto Soccorso, soprattutto quelli con codici bianchi e verdi. Le Marche, va ricordato, sono tra le prime cinque regioni benchmark nel rispetto all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)”.

Accedendo in uno dei sei Punti Salute INRCA nelle Marche, i cittadini marchigiani potranno usufruire di prestazioni di carattere non urgente per le quali non c’è bisogno di recarsi al Pronto Soccorso. Una volta effettuata la visita e ottenuto il referto, potranno pagare direttamente in maniera telematica, facendolo o sul sito di Mpay Aziende Sanitarie (https://mpay.sanita.marche.it/), per la gestione dei pagamenti in favore delle Aziende sanitarie della Regione.

Oppure tramite bonifico al seguente Iban (IT40S0306902609100000046090) indicando nella causale il cognome, il nome e data di nascita di chi ha beneficiato della prestazione, il numero di prenotazione al Cup, la data di esecuzione e la tipologia della prestazione effettuata. La copia del bonifico può essere inviata a: CassaTicket@inrca.it.