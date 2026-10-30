Sciopero generale tutta Italia con manifestazioni in varie città, ad Ancona corteo contro guerra e caro vita, con partecipanti in arrivo da tutte le Marche.
Intorno alle 11 un minuto di silenzio per ricordare Sofiane Boutraa e Kabir Mohidul, i due operai morti a causa di un incidente avvenuto la sera del 29 settembre all’interno dello stabilimento fincantieri di Ancona.
Momenti di apprensione quando il corteo arriva di fronte alla sede della Banca d’Italia: alcuni attivisti lanciano uova e vernice contro il palazzo ma tutto si esaurisce in pochi istanti. Una protesta pacifica, spiegano i manifestanti, diretta a far sentire la propria voce.