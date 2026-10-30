PEDASO – È caccia al pirata della strada che nella notte ha travolto un operaio di 24 anni, residente a Pedaso, lungo l’autostrada A14, per poi fuggire senza prestare soccorso. Gli investigatori sono al lavoro anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza autostradale per risalire al veicolo e identificare il conducente.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 2:30, al chilometro 292, tra Cupra Marittima e Pedaso, in direzione nord. Il giovane era impegnato in un intervento di manutenzione e posizionamento della segnaletica stradale quando è stato investito da un mezzo in transito.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Porto San Giorgio, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Ispettorato del Lavoro, chiamato a verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere notturno.