Sabato 7 novembre, lasciatevi conquistare da una serata esclusiva nella splendida cornice del Fortino Napoleonico, nel cuore della suggestiva Baia di Portonovo.

Una speciale Cena di Gala per celebrare i sapori e le eccellenze enogastronomiche marchigiane attraverso un percorso culinario ricercato, dove ogni piatto incontra il vino perfetto.

Protagonisti della degustazione saranno i vini di alcune prestigiose realtà vitivinicole del territorio:

▪️ Terre di Serrapetrona – Tenuta Stefano Graidi (Macerata)

▪️ Cantine di Castignano (Ascoli Piceno)

▪️ Tenute Cesaroni e Tenuta San Martino (Ancona)

Un viaggio sensoriale tra profumi, aromi e sapori, accompagnato dai racconti degli enologi e dei produttori, per conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di ogni vitigno e di ogni etichetta.

E per concludere in dolcezza, uno speciale corner dedicato alle eccellenze marchigiane, con i prodotti della Distilleria Varnelli e i dolci delle feste firmati Giampaoli Dolciaria.

Una serata da assaporare, calice dopo calice, nella magia di una delle location più affascinanti della Riviera del Conero.

📅 Sabato 7 novembre

📍 Fortino Napoleonico – Via Poggio 166, Baia di Portonovo (Ancona)

📞 Info e prenotazioni: 071 801450