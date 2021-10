ANCONA – Eccone un altro. Dopo Marco Frediani, è Emilio Volpicelli il secondo ex a mettersi in mezzo. Col suo scherzetto la Viterbese impone il 2-2 all’Ancona Matelica. Che il dolcetto lo aveva assaporato col gioiello di Del Sole, illudendosi di poter tornare a vincere. Muove lo stesso la classifica la squadra biancorossa, cancellando con la prestazione il punto le ultime due sconfitte filate.

I risultati

VITERBESE – ANCONA MATELICA 2-2 (Volpe al 12′ pt, Volpicelli al 27′ st (V); Iannoni al 21′ pt, Del Sole al 3′ st (AM))

FERMANA – PONTEDERA domenica ore 14.30

GROSSETO – VIS PESARO domenica ore 14.30

Le formazioni

Colavitto ritrova Papa e lo schiera dal primo minuto al posto dello squalificato Gasperi. Torna Di Renzo sulla corsia mancina, mentre in attacco tocca a Faggioli con Rolfini spostato sull’esterno e Sereni inizialmente in panchina. Fuori dai titolari Emilio Volpicelli, il capo cannoniere del Matelica nello scorso campionato, e oggi alla Viterbese. Insieme a Fracassini e Calcagni entrambi invece in campo dal primo minuto.

VITERBESE (4-4-2): Bisogno; Fracassini, D’Ambrosio, Martinelli, Van der Velden (dal 37′ st Marenco); Calcagni (dal 21′ st Volpicelli), Megelaitis, Foglia (dal 13′ st Adopo), Errico; Volpe (dal 37′ st Capanni), Murilo. All. Raffaele

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari (dal 15′ st Noce), Masetti (dal 6′ st Farabegoli), Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa (dal 15′ st Bianconi), Iannoni; Del Sole (dal 37′ st Delcarro), Faggioli, Rolfini. Al.. Colavitto

Arbitro Grasso di Ariano Irpino

La cronaca

Avvio equilibrato in cui non accade nulla. Il primo squillo è anche il vantaggio della Viterbese. Lancio lungo di D’Ambrosio per l’inserimento di Volpe che controlla in area e scarica alle spalle di Avella (12′). Non perfetta la lettura difensiva dei biancorossi. Passano nove minuti e Iannoni si mette in proprio: recupera palla nella propria trequarti, scambia con Rolfini poi taglia il campo da sinistra verso il centro e da fuori lascia partire il destro che riporta in equilibrio il punteggio. E’ un gran gol, il primo in campionato dell’Ancona Matelica non di un attaccante, è il secondo stagionale per Iannoni (l’altro in Coppa Italia ad Avellino, ndr). L’inerzia è dalla parte dei dorici: Rolfini sotto misura è tamponato quanto basta dalla difesa gialloblu (26′). Fa malissimo la squadra di Colavitto coi tre davanti in ripartenza, come al 29′ quando dopo un triangolo Faggioli-Del Sole, il primo cade in area, ma per il direttore di gara è simulazione. Gigantesca opportunità per Foglia al 38′, ma da dentro l’area il centrocampista di casa calcia a lato. Così all’intervallo è 1-1.

All’alba del secondo tempo splende la qualità di Del Sole. Dopo un contatto Faggioli-Martinelli, il 21 biancorosso s’invola sulla destra e con quello che non è il suo piede forte beffa Bisogno con un tiro cross che passa sotto la traversa. E’ la prima firma in campionato per Del Sole. Subito dopo la quale arriva la reazione di rabbia della Viterbese che ha la chance del nuovo pari (51′) con un assalto in area sugli sviluppi di un corner. Gran giocata di Murilo (54′), ma la conclusione termina sull’esterno della rete. Colavitto ridisegna l’Ancona Matelica col 3-4-3, inserendo prima Farabegoli e poi Noce e Bianconi, togliendo Masetti, Tofanari e Papa. La risposta di Raffaele è Volpicelli. Ed è vincente, perché poco prima della mezzora la parabola su punizione riporta a galla la Viterbese. Un altro gol dell’ex, dopo quello di Frediani con la Fermana. Nel finale la Viterbese protesta per un tocco di mano in area di Bianconi, che però ha il braccio attaccato al corpo.

Gioco interrotto, malore per un tifoso dorico

Alla mezzora del secondo tempo la gara viene interrotta su richiamo dei calciatori in campo. Un tifoso dell’Ancona Matelica infatti ha avuto bisogno dei soccorsi dopo aver accusato un malore nel settore ospiti, fortunatamente non grave. Pochi minuti dopo il gioco riprende.