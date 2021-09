Stabili i ricoveri, in lieve rialzo i contagi, incidenza su 100mila abitanti a quota 30 (era oltre 50 dieci giorni fa). Ecco la fotografia scatta dal Servizio Salute sull’emergenza pandemica.

Sono 82 i nuovi casi, il 9,3% dei tamponi molecolari diagnosticati (82 su 882), e l’1,7% degli antigenici (14 su 808).

Dei nuovi contagi, 42 sono del Maceratese, 13 dell’Anconetano, 8 nel Pesarese, 8 nell’Ascolano, 4 nel Fermano e 7 da fuori regione.

Stabili a quota 75 i ricoveri totali: 18 in terapia intensiva (-2 in 24 ore), 23 in semi intensiva (invariati) e 34 nei reparti non intensivi (+2). Due le persone nei pronto soccorso della Regione (+2).

Nessuna vittima nelle ultime 24 ore: i decessi totali dall’inizio della pandemia nelle Marche sono 3078.