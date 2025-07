ROMA – Audizione positiva alla Commissione della Camera per l’istituzione del Parco Nazionale del Conero. “Intorno all’opportunità di elevare il Parco Regionale del Conero a Parco nazionale – ha detto nel suo intervento Luigi Conte, Presidente del Parco Regionale del Conero – vi è una condivisione, una convinzione, un’attesa e una speranza, assolutamente trasversale rispetto non solo ai suoi rappresentanti politici indipendentemente dalla propria appartenenza, ma al mondo dell’associazionismo tutto che esprime i suoi rappresentanti nel consiglio direttivo dell’Ente parco regionale del Conero e mi riferisco al mondo del volontariato ambientale, a quello agricolo, a quello della ricerca scientifica e dell’università e dell’accoglienza turistica”.



Conte è intervenuto nell’audizione in Commissione Ambiente della Camera presieduta dall’onorevole Mauro Rotelli. Il Presidente Conte in carica dal 30 novembre 2023 è intervenuto dopo la Referente dell’Ufficio di WWF Italia, dell’Assessore Regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi, e prima dei referenti dei comuni e del Responsabile Ufficio Parchi Legambiente nazionale. La Commissione Ambiente ha già effettuato una prima votazione del testo base e, dopo le audizioni, vi saranno alcuni giorni per presentare gli eventuali emendamenti prima del ritorno in Commissione Ambiente per l’approvazione definitiva che quindi, salvo imprevisti, avverrà prima del tradizionale stop estivo dei lavori parlamentari. A settembre la questione passerà al Senato.

L’iter ha avuto una decisa accelerazione dopo che il 25 luglio 2024 c’era stata la Proposta di Legge per elevare il Parco regionale del Conero a Parco Nazionale del Conero. “Siamo sempre stati ottimisti convinti del vantaggio per la tutela dell’ambiente ma anche per la valorizzazione del suo tessuto sociale ed imprenditoriale dell’artigianato, della cultura, della ricettività: dopo questa bella giornata lo siamo ancora di più”, ha concluso Conte.

Soddisfazione anche dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti, ex presidente del Parco, che in un post su facebook scrive: “Verso il “PARCO NAZIONALE DEL CONERO”. Ieri la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha espresso il primo voto favorevole al testo di Legge unificato ; oggi l’Audizione del Presidente del Parco e dei Sindaci di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo. La trasformazione da Parco Regionale a Nazionale sarà la Vittoria più grande e dara’ nuovo impulso ad un Area Protetta unica sull’Adriatico.