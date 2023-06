LORETO – È finito il tempo della burocrazia per la rotatoria Bellaluce: da adesso in poi si passa – finalmente – alla fase esecutiva e a quella realizzativa. Prende il via l’iter attuativo per la realizzazione dell’infrastruttura a cavallo tra la Strada provinciale 24 e via Costabianca, più comunemente detta ‘Strada dei Pali’. Questa mattina il comune di Loreto ha presentato, insieme con la Provincia di Ancona, il progetto esecutivo dell’opera, attesa da oltre 15 anni nel territorio.

“Come sindaco sono davvero soddisfatto di poter annunciare oggi la fine dell’iter burocratico che ci consentirà di realizzare un intervento che non viene solo a beneficio della cittadinanza lauretana, bensì di un’ampia area che coinvolge anche i comuni di Recanati e Porto Recanati che sono collegati da questa strada – ha detto in conferenza stampa il sindaco Moreno Pieroni – Si tratta di uno snodo fondamentale, di cui oggi possiamo finalmente presentare un progetto esecutivo in linea con le esigenze del territorio e delle varie problematiche relative a questo tratto di strada purtroppo tristemente nota per i numerosi e spesso gravi incidenti e, allo stesso tempo, di avere l’adeguata copertura finanziaria”.

Alta velocità e traffico intenso, anche di mezzi pesanti diretti verso l’autostrada, sono le problematiche che da sempre interessano questo tratto stradale. Obiettivo dell’amministrazione è poter avere la rotatoria pronta tra un anno.