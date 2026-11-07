ANCONA – “Ieri sono terminati i lavori di messa in sicurezza del Vecchio Faro che si erge sul Colle dei Cappuccini, colpito da un fulmine tra il 19 ed il 20 settembre scorsi.” Così scrive in un post su facebook il sindaco di Ancona Daniele Silvetti.
“Ringrazio il Corpo del Vigili del Fuoco per la prontezza e la determinante opera svolta all’interno dell’Area – prosegue il primo cittadino – Grazie anche al Demanio, alla Soprintendenza ed all’ufficio manutenzioni del Comune di Ancona per lo svolgimento dei propri compiti all’interno dell’accordo sottoscritto tra le parti poco più di un mese fa.
Ora con il Demanio ed il Ministero si apre la fase della progettazione e del finanziamento necessario per il recupero del prestigioso manufatto , simbolo della Città.