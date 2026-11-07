PEDASO – Il proprietario di un fondo agricolo a Pedaso (Fermo) è stato denunciato dai carabinieri che hanno sorpreso l’uomo mentre eseguiva lavori abusivi di sbancamento e tombamento di un vallone demaniale, alterando e deviando il naturale deflusso delle acque.



I lavori, con l’impiego di due escavatori risultati privi di targhe identificative, sono stati realizzati in totale assenza dei necessari permessi edilizi, paesaggistici e idraulici. L’intera area interessata dagli scavi, estesa per circa 3mila metri quadrati, e i due mezzi d’opera sono stati immediatamente sottoposti a sequestro