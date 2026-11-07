Una risorsa complementare alla sanità pubblica, vicina ai cittadini e integrata nei percorsi di cura per accompagnare il paziente in ogni fase della vita. È il nuovo polo sanitario PacinottiLife ad Ancona, Strada Vecchia del Pinocchio. Uno tra i più grandi del Centro Italia, che spazia dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura alla riabilitazione; un’equipe di 90 professionisti e una rete di ambulatori e macchinari di alta tecnologia a disposizione. Il tutto in una rete integrata, all’interno di un edificio recupoerato e abbellito dai colori e dalla visione dello street artist Giacomo Run