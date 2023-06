ANCONA – L’estate è appena arrivata, ma i blitz del maltempo non accennano a diventare più rari. E così ecco un nuovo bollettino di allerta meteo emesso dalla Protezione Civile delle Marche per l’intera giornata di domani, sabato 1 luglio: il colore è il giallo, allerta ordinaria, la più bassa, per pioggia su tutto il territorio della regione. La situazione è prevista in attenuazione durante la giornata di domenica.

Intanto i primi rovesci sono cominciati già oggi attorno all’ora di pranzo a partire dal nord delle Marche e dalla provincia di Pesaro – Urbino. Ad Ancona chiuso il sottopasso di via Caduti del lavoro perché allagato

Domani il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, più probabili tra la mattinata e le prime ore pomeridiane.

Domenica andrà leggermente meglio: cielo parzialmente coperto e precipitazioni solo nell’entroterra.