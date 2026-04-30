Carabinieri e Polizia anche stamattina in piazza Salvo D’acquisto ad Ancona, dove mercoledì sera, poco prima delle 20, è scoppiato un parapiglia tra bande di ragazzi tra botte, pugni, lancio di oggetti e poi il fuggi fuggi generale. Alcuni ragazzi rimasti feriti ma hanno rifiutato il soccorso da parte della Croce Gialla. “Scene da Mare Fuori”, dice Roberto Cardinali, storico titolare dell’edicola in piazza. Stanchi i residenti del clima e dei ripetuti episodi di vandalismo. Tra le richieste: decoro, più controlli e il taglio della siepe a bordo strada, ormai alta cinque metri.