Da domani, domenica 1 maggio 2022, si apre una fase nuova della pandemia, con il decadere di molte restrizioni.

Le mascherine saranno obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno solo in alcuni luoghi, come ospedali, cinema e mezzi pubblici. Stessa cosa a scuola dove le mascherine Ffp2 continueranno a essere utilizzate, fino alla fine dell’anno scolastico.

Mascherine al chiuso, Ffp2 raccomandate nei luoghi di lavoro pubblici, anche se non vige alcun obbligo specifico. Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le direttive specifiche, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’uso delle mascherine Ffp2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

Stop all’obbligo di mascherina per supermercati, bar, ristoranti, negozi, anche se eventuali misure possono essere valutate dalle associazioni di categoria o dei datori di lavoro

Dal 1 maggio stop anche all’obbligo di Green pass per l’accesso al luogo di lavoro, così come a bar e ristoranti anche al chiuso, centri benessere, attività sportive al chiuso, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, feste al chiuso e discoteche, mezzi di trasporto.

Fino al 31 dicembre 2022 resta però l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA. Obbligatorio il Green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Per le forze dell’ordine, le forze armate, il personale della scuola e delle università, ma anche gli over 50 l’obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 15 giugno.