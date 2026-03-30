ANCONA – Questa mattina un gruppo di operai che lavorano nel cantiere all’interno del Tribunale di Ancona si è messo in sciopero per mancato pagamento degli stipendi negli ultimi tre mesi. Gli operai si sono seduti a terra davanti al cancello esterno dell’area di lavoro, dalle 7 alle 11.

Sul posto è intervenuta la Digos per verificare la regolarità della protesta: mancava la comunicazione preventiva, poi regolarizzata da un sindacalista Cgil presente. All’origine dello sciopero ci sono tre mensilità non pagate dalla ditta di Caserta, titolare dell’appalto, che lamenta a sua volta ritardi nei pagamenti dal ministero.



Il sindacato ha annunciato verifiche e soluzioni in tempi brevi. In tribunale i lavori di ristrutturazione stanno andando avanti da un anno e sono in parte finanziati con i fondi del Pnrr. Una ventina gli operai che hanno scioperato, e invece sono 7-8 quelli poi rientrati dopo le 11 per lavorare.