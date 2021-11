ANCONA – Contagio, ricoveri e vittime in aumento nelle Marche: è il quadro dell’andamento dell’epidemia da Covid-19 secondo i dati diffusi dal Servizio Salute. Il bilancio dei morti correlati al Coronavirus arriva a 3152: nelle ultime 24 ore hanno perso la vita una donna di 89 anni di Ancona, un uomo di 85 di Acquaviva Picena e un 72enne di Tolentino. Tutti già soffrivano di patologie pregresse, come il 97,2% delle vittime.

Sul fronte ospedaliero si registrano 5 ricoveri in più, nelle aree mediche e semintensive per un totale di 107 degenti Covid. Mentre il numero dei malati più gravi che lottano per la vita in rianimazione è stazionario a 24. I ricoveri sono destinati a salire nei prossimi giorni, visto che ci sono 14 persone positive in attesa nei pronto soccorso.

Il contagio galoppa: l’incidenza dei positivi ogni 100 mila abitanti passa da 171 a 177 casi in un giorno, con un rapporto positivi/testati del 14,5% ieri era al 10%, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi effettuati. Come spesso accade nel week end, sono stati eseguiti meno test ma sono stati scoperti 181 nuovi casi positivi, di cui 88 nella Provincia di Pesaro Urbino da due giorni in testa alla classifica del contagio.

Dei positivi sono 98 quelli che hanno sviluppato sintomi, ovvero il 22,6%, mentre la fascia d’età dove si riscontrano più contagi è quella tra i 25 e i 59 anni. Sui numeri di oggi il 55% dei nuovi positivi non è stato vaccinato, la percentuale arriva al 59% per i ricoverati in area medica e al 64% nelle terapie intensive.