Aumentano le persone a rischio di povertà o esclusione sociale nelle Marche, nonostante la crescita del tasso di occupazione, che però non coinvolge i più giovani, tra i quali il numero degli occupati diminuisce. Le persone che rinunciano alle cure sanitarie nella regione sono di più rispetto alla media nazionale. Sul fronte abitativo, aumentano gli sfratti effettivamente eseguiti e i canoni di locazione. Sono alcuni dei dati del Report 2026 dell’Osservatorio sulle Vulnerabilità nelle Marche che fotografa il periodo 2019-2025