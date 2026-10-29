SAN SEVERINO – Tragico incidente nella serata di oggi intorno alle 20.20 lungo la Settempedana tra San Severino e Castelraimondo, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi contro un muro di contenimento ai margini della carreggiata. Nell’impatto la sua auto, una BMW, si è letteralmente spezzata in due. Per il 21enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.





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